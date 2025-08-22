Сколько стоит отдохнуть в Турции на осенних каникулах

Туроператоры отмечают растущий спрос на Турцию на ноябрь. В первую очередь туристов интересует первая декада месяца. Это связано с каникулами, которые у многих школьников, согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, ожидаются с учетом праздничных дней с 25 октября по 4 ноября.

Посмотрели, во сколько обойдется отдых вместе с перелетом из Москвы для семьи из 2 взрослых и 1 школьника в период с 28 октября по 3 ноября. В Аланье за 150 тыс. руб. можно получить трехместный стандарт и обслуживание по системе «все включено» в Club Bayar Beach 4*. Nox Inn Deluxe 5* предлагает улучшенный номер и ultra all inclusive от 187 тыс. А в популярной Utopia World 5* цены на ultra all начинаются от 267 тыс. руб. – за эти деньги можно рассчитывать на однокомнатный номер Villa room.

Отдых в Сиде обойдется чуть дороже. Так, за 150–160 тыс. руб. предлагается только стандартный номер с завтраками в «тройке» Aroma Butik Hotel. Если добавить еще 40–50 тыс., можно заселиться в стандарт с системой ultra all inclusive в Water Side Resort & Spa 5*. А в Voyage Sorgun 5* бунгало и ultra all стоит минимум 317 тыс. руб.

В Белеке, где в начале ноября тоже можно рассчитывать на пляжный отдых, цены начинаются от 200 тыс. руб. Например, в трехместном стандарте с завтраками в Olympic 3*. При этом делюкс в «пятерке» SY Hotels Belek с ultra all inclusive обойдется в 212 тыс.

В Kaya Palazzo Golf Resort 5* самый дешевый номер – улучшенный с видом на море – стоит от 405 тыс. руб., а в в Cullinan Belek 5* семейный – от 527,5 тыс. Вид на море при этом не гарантирован.

