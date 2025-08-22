Таиланд предложит россиянам бесплатные авиабилеты

Для финансирования этой инициативы правительство направило 700 миллионов бат (приблизительно 20 миллионов долларов США) на субсидии авиаперевозчикам, надеясь получить прямой доход более 8,8 миллиардов бат и общий экономический эффект до 21,8 миллиардов бат.

© runews24.ru

По словам министра туризма Соравонга Тиентонга, программа под названием «Купи международный билет, получи бесплатные внутренние перелеты» начнет действовать в августе и завершится в декабре. Путешественники смогут воспользоваться возможностью совершить два перелета, включая багаж весом до 20 кг.

Главный редактор издания «Турпром» Александр Гордиец считает, что данная программа предоставит россиянам прекрасную возможность исследовать до этого не известные регионы Таиланда.

Ранее из-за низкой преступности Дубай вошел в топ направлений для одиночных путешествий. Также путешествие в Южную Америку может стоить почти 2 млн рублей.