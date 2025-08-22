Россия и Малайзия могут запустить прямое авиасообщение

В городе Путраджайя состоялось второе заседание российско-малайзийской рабочей группы по туризму. Стороны согласовали шаги по наращиванию туристического обмена и созданию более комфортных условий для путешественников, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, только за прошлый год число российских туристов в Малайзии превысило доковидный уровень на 40 процентов, достигнув 113 тыс. поездок, а поток гостей из Малайзии в Россию растет ускоренными темпами.

По итогам заседания было согласовано начало подготовки межправительственного соглашения, которое должно закрепить правовую основу сотрудничества и определить механизмы реализации совместных проектов. Особый акцент стороны сделали на вопросах, напрямую влияющих на удобство туристов, в частности – упрощение визовых процедур для граждан Малайзии и открытие прямого авиасообщения между странами.

«Отсутствие прямых рейсов является на сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста турпотока, и его устранение станет мощным стимулом для развития как делового, так и курортного туризма», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отдельным направлением обсуждения стало развитие инфраструктуры, ориентированной на туристов-мусульман. Вахруков подчеркнул, что Москва и Казань активно внедряют стандарты «Халяль френдли» в сфере туризма.

Следующее заседание рабочей группы пройдет в Москве в июне 2026 года.