Туроператоры готовятся к возвращению путешествий в Иран

Туроператоры готовятся вновь предлагать туры в Иран.

Как пояснили порталу «ТурДом» в компании ITM group, ближайшая отправка туристов возможна рейсом из Москвы в начале октября. По информации иранских партнеров, обстановка в стране после войны с Израилем нормализовалась: музеи (за исключением некоторых в Тегеране) вновь открыты, туристические визы россиянам выдают.

Проблема в том, что Минэкономразвития до сих пор не отменило свои рекомендации от 15 июня: гражданам – воздержаться от поездок, а туроператорам и турагентам – приостановить продвижение и реализацию турпродуктов. Для предпринимателей это равнозначно запрету. Ведь продажа небезопасных услуг запрещена законом о защите прав потребителей. А если с туристом что-то случится в поездке, для туроператора может быть и уголовная ответственность.

Кстати, то же предписание по-прежнему действует и в отношении Израиля, и это притом что Посольство РФ в Тель-Авиве еще 3 июля заявило об отсутствии ограничений для посещения Израиля россиянами.

Из-за позиции МИД и Минэка возникает неразбериха. Самолеты из России уже вновь беспрепятственно летают и в Иран, и в Израиль, а туроператоры использовать эти рейсы не могут. Мы направили запрос в Минэкономразвития с просьбой прояснить ситуацию.

В ITM пока вынуждены действовать «по обстановке»: