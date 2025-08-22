Спрос россиян на туры в Европу значительно вырос

Спрос российских туристов на туры в европейские страны увеличился в 2025 году на 30-50% по сравнению прошлогодними показателями, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«По оценке туроператоров, интерес к турам в Европу вырос в этом году на 30-50%. Наиболее популярны Италия, Франция и Испания», — говорится в сообщении.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года количество запросов, поданных в России на получение шенгенских виз, превысит 700 тыс. Рост числа заявлений составляет в среднем 18-22% по сравнению с прошлым годом.

«Россияне все меньше опасаются обращаться за визами, растет общий поток желающих посетить Европу. Но эти прогнозы могут не оправдаться, если консульства шенгенских стран продолжат увеличивать время оформления виз, что приведет к срывам туров и отказам от поездок. Именно поэтому стоит начинать подготовку к путешествию заблаговременно: оптимально - за полгода до планируемой поездки», — подчеркнул генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Туроператоры не отмечают улучшения ситуации с шенгенскими визами в конце лета 2025 года, в отличие от прошлого года. Несмотря на завершение высокого сезона и снижение спроса, количество доступных окон для подачи документов продолжает сокращаться. Наибольшие задержки наблюдаются при получении слотов в консульствах Франции и Испании, рассказали в РСТ.

Сроки получения виз

Директор по развитию, продвижению и рекламе компании "Туртранс-вояж" Ирина Гусакова сообщила, что на подачу пакета документов в консульство Испании с середины августа записаться невозможно, а Италия не возвращает паспорта до двух месяцев.

«Иногда берут расписку с туристов, что они осведомлены, что виза выйдет через 60-70 дней. По нашему опыту, самое большое время выхода визы было 75 дней. Венгрия дает визы без проблем, придерживаются сроков выдачи в три недели. Греция также укладывается в сроки три недели», — пояснила она.

В компании "Спектрум" напомнили, что значительное увеличение сроков оформления шенгенских виз обусловлено высоким летним спросом и нехваткой персонала в консульствах. Дополнительно на процессе оформления сказывается сезон отпусков в европейских странах.

«Сейчас по Италии заявленный срок выдачи - 40 дней, но фактический - шесть-восемь недель, по Испании заявленный срок - от четырех недель, а фактический - до шести недель. Запись на подачу документов на ближайшие даты временно недоступна», — отметила президент ГК "Спектрум" Евгения Конколь.

По данным Space Travel, ограничение количества поданных в день паспортов привело к тому, что записаться на подачу документов на визу в Испанию практически невозможно - туристам остается только ждать открытия слотов в сентябре, чтобы самостоятельно забронировать время подачи документов.