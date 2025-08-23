Блогер рассказал, как объехал мир без гроша в кармане

Герой нашего материала — человек с необычной судьбой. После страшной аварии, которая едва не унесла его жизнь, он понял: жить надо здесь и сейчас. Сегодня Никита Шакиров — путешественник, известный тревел-блогер. Он объездил почти весь свет, влюблен в Северный Кавказ и признается, что мечтает жить в столице Северной Осетии.

По миру — без гроша в кармане

Ты путешествуешь практически без денег. Как такое возможно? Приходилось когда-нибудь подрабатывать в других странах?

— Я путешествую уже очень много лет, эта мечта была у меня с раннего детства. Впервые я поехал автостопом в 2013 году. Мой путь лежал из Москвы в Харьков, затем в Крым. Меня затянуло, я понял, что таким образом можно путешествовать по всему свету без денег. Я решил проверить, как работает добро, отзывчивость людей, и поэтому сначала вообще не брал деньги с собой. В 2014-м я купил билеты в Израиль за 20 долларов в обе стороны и обошел там все святые земли фактически без гроша в кармане.

Летом того же года я поехал в Москву и отправился автостопом в Барселону, оттуда вдоль побережья добрался до Турции, затем до Грузии, Армении и обратно в Москву. А дальше были Индонезия, остров Ява, Бали, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Гонконг…

В этих путешествиях я подрабатывал — например, в Гонконге играл на улице на губной гармошке. А в Америке проводил экскурсии для туристов.

Что должен включать в себя минимальный набор вещей человека, путешествующего по миру главным образом автостопом?

— Когда я отправляюсь в путь, мне необходимо, чтобы мой рюкзак был легким, ведь иначе путешествие не в кайф. В Азию брал с собой палатку. Но уже через три дня понял, что она мне не нужна, ведь можно ночевать в спальнике под открытым небом, и отдал ее первому попавшемуся серферу.

У меня с собой обязательно спальник, аптечка, три футболки, кофта, рубашка, зарядки, камеры, жесткие диски, коврик-пенка, дождевик. Надо оставлять все лишнее и ехать налегке!

Добро, которое всегда возвращается

Какие самые ценные в духовном эквиваленте вещи ты увозил с собой из путешествий?

— Воспоминания о людях, об их добре по отношению ко мне. Каждое путешествие, каждая встреча, даже что-то плохое меня чему-то учили: благодаря всему этому у меня происходит духовный рост, я открываю что-то новое, становлюсь духовно взрослее.

В какой стране или в каком городе ты был больше всего счастлив и почему?

— Я в каждой стране был счастлив по-своему, каждая страна открыла для меня что-то новое. Так было, например, когда я приехал в Америку, в которую долго мечтал попасть. Я пробыл там 14 месяцев, проехал 40 штатов. Для меня было большим счастьем жить в американских православных монастырях, общаться с людьми.

Также я получил большое удовольствие, когда жил в Греции на острове Афон. Я провел там четыре месяца. Впоследствии я приезжал туда каждый год, обошел все монастыри пешком. Счастьем было путешествовать по Израилю.

Я считаю, что путешествовал не просто так — вдохновлял людей, выступал с лекциями, рассказывал о добре, о том, что оно всегда возвращается. Ведь все хорошее, что я сам делал людям, всегда возвращалось ко мне.

Неслучайная случайная встреча

Расскажи о самых удивительных вещах, которые происходили с тобой во время путешествий.

— Самый удивительный случай произошел в Америке. Я ехал из штата Северная Каролина, доехал до Теннеси и дальше направился в Западную Вирджинию. Там в лесах был русский православный монастырь. Меня вез на своей машине парень, который собирался ехать до городка, где располагался этот монастырь. И вдруг он сказал, что ему надо на ферму к родителям, ехать со мной он дальше не может, пригласить к себе тоже, и предложил переночевать в лесу. Он довез меня до леса и уехал. Я завернулся в спальник и лежал без палатки, посреди леса, один. Лежу в полудреме и чувствую, что что-то большое ходит вокруг меня. Это оказался огромный гризли. Я стал молиться, и медведь, обнюхав меня, ушел.

После Америки я поехал на Кубу, в Гавану. Мне было очень одиноко там, я хотел найти русских людей и отправился в храм Николая Чудотворца. Пришел на службу, а настоятель оказался из России. Позже выяснилось, что он осетин, зовут его Савва Гаглоев. Мы с ним познакомились, он меня принял очень хорошо. После этой встречи у меня и появилось желание поехать в Осетию, чтобы пообщаться с людьми, написать про них, путешествовать по осетинским землям.

Ты уже не раз приезжал в Северную Осетию. Чем она тебя так притягивает?

— В первый раз я попал сюда в 2023 году. Мы отдыхали с мамой в Абхазии, и я загорелся идеей объехать весь Северный Кавказ. Я побывал в Пятигорске, Кисловодске, в Кабардино-Балкарии. Из Нальчика уже отправился во Владикавказ. Прожил несколько дней в Аланском женском монастыре, где меня приняли с радушием и радостью — оказалось, что монахини подписаны на мой блог. Оттуда отправился в Южную Осетию, а по прибытии обратно решил посетить Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Фиагдоне. Из монастыря я вернулся во Владикавказ и понял, что этот город для меня и я вообще хочу жить здесь. Мне понравились все эти улочки, переулки, набережная Терека, где можно гулять часами. Я посетил Дом-музей Коста Хетагурова и вдохновился его творчеством. Я нашел тут прекрасных друзей, у одного из них даже жил некоторое время. Меня поразила творческая жизнь города, его архитектура, музеи.

Я считаю, что Северная Осетия — жемчужина России, и благодарен Богу, что посетил Владикавказ и пожил там.