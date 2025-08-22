Российские туристы застряли в аэропорту Египта на всю ночь

Планировавший вылететь в Екатеринбург самолет авиакомпании Almasria Airlines застрял в аэропорту Хургады, Египет, из-за задержки рейса. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Уточняется, что россиянам, которые должны были вернуться на родину на этом лайнере, пришлось провести всю ночь в авиагавани. Везти в гостиницы их не стали, чтобы не было дополнительных проблем с повторным прохождением таможенного контроля. Борт должен был вылететь в 16:00 21 августа, однако в аэропорту туристам сказали ждать до утра следующего дня.

Пассажиры предположили, что их самолет сломался. Из авиагавани видно, что возле лайнера работают сотрудники.

Ранее российские туристы застряли в Египте на 15 часов из-за отмены рейса авиакомпании Red Sea Airlines и оказались в «клоповнике». Причиной стала поломка самолета перевозчика.