Названы лучшие направления для одиночных путешествий

Низкая преступность и безопасность для туристов сделали ОАЭ одним из самых популярных направлений для тех, кто путешествует в одиночку.

© runews24.ru

В частности, свои позиции в рейтингах мировых туристических центров укрепил Дубай.

Согласно исследованию британской компании Travelbag, лидером привлекательных направлений для туристов-одиночек стала Япония. Второе и третье места достались Канаде и Австралии.

Что касается Эмиратов, туристов, в том числе женщин, привлекает не только низкая преступность, но и хорошо освещенные улицы и надежный общественный транспорт.

Кроме того, туристы могут получить массу впечатлений, путешествуя по ОАЭ. Это прогулки по району Аль Фахиди, насыщенная ночная ждизнь, шопинг и экстремальные развлечения.