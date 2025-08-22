Что нужно знать об оздоровительном отдыхе в китайском санатории

Российские туристы все чаще выбирают Китай для медицинского туризма, привлеченные комплексными предложениями, которые включают лечение, проживание и питание по ценам ниже российских аналогов. Популярностью пользуются десятидневные оздоровительные туры в Удалянчи, в которые уже включены виза и трансфер. О своем личном опыте рассказала россиянка Софья.

Виза и трансфер

Для пересечения границы требуется групповая виза-приглашение (от двух человек), стоимость которой варьируется от 2800 до 5000 рублей. При покупке тура оформление визы осуществляется бесплатно – достаточно предоставить фото паспорта, цифровое фото на светлом фоне и даты планируемого заезда.

Трансфер на теплоходе до Хэйхэ оплачивается отдельно: стоимость билета для взрослого составляет 4000 рублей, для ребенка – 2500 рублей. При сопровождении несовершеннолетних обязательно наличие свидетельства о рождения (вне зависимости от возраста). После прибытия на китайскую таможню необходимо оплатить сбор в размере 60 юаней (или 1000 рублей). Далее предстоит трансфер по платной дороге до места назначения в Удалянчи – около 2,5 часов пути.

Что включено

Стоимость десятидневного оздоровительного тура составляет 26 000 рублей с человека. В эту сумму включены трансфер по маршруту Хэйхэ – Удалянчи и обратно, проживание в двухместном номере на территории санатория, а также трехразовое питание.

«Это не просто картошка и котлетка, а целый стол с разного рода едой, начиная от мясных и овощных блюд и заканчивая фруктами. Не стоит опасаться, что еда вам придется не по вкусу из-за того, что там много традиционных специй. Так как питание при санатории, и кто-то из нас в том числе прибыл с большими проблемами с ЖКТ, этот момент, конечно же, исключен. Здесь повара проявили свою заботу – готовили вкусно, угождая каждому», – Софья.

Размещение организовано в комфортабельных номерах с кондиционерами и качественными ортопедическими матрасами. Дополнительным преимуществом является организация бесплатных трансферов ко всем запланированным мероприятиям в течение всего тура.

Курсы лечения

«В первые часы после приезда вам проведут тщательное обследование и назначат весь 10-дневный курс лечения, который вы будете каждодневно проходить согласно расписанию», – рассказала россиянка.

Санаторий предлагает широкий спектр медицинских и косметических услуг по доступным ценам, сочетая современные методики с традиционной китайской медициной. Стоимость сеансов массажа начинается от 30 юаней за общий массаж начального уровня и доходит до 80 юаней за массаж высшего класса. Также доступны узкоспециализированные процедуры: лечение огнем (от 50 юаней), иглоукалывание (от 40 юаней), вытяжение (150 юаней) и традиционные методы терапии травами.

Курсовое лечение позволяет оптимизировать расходы: большинство услуг предлагается пакетами по 5–10 сеансов. Например, массаж стоп или иглоукалывание для похудения обойдутся в 300–600 юаней за полный курс.

Косметологические услуги

Стоимость базового ухода начинается от 30 юаней за массаж лица или шеи с маской, а аппаратные методики варьируются от 10 юаней за удаление бородавок лазером до 500–1200 юаней за устранение капиллярных сеток. Удаление пигментных пятен или папиллом стоит 30–50 юаней за зону, а медицинская татуировка губ – от 500 до 2000 юаней в зависимости от сложности.

Эстетические услуги премиум-класса включают татуаж бровей, губ и глаз от 120 юаней, а также хирургические процедуры: подтяжка век обойдется в 1000–3500 юаней, а полная подтяжка лица – в 2000–4000 юаней.

«Очень много женщин, которые были в нашем санатории, делали себе блефаропластику – подтяжку верхних/нижних век. И результат, который стал заметен уже на пятый день, был потрясающий. Это были гости с Сахалина. Две женщины прилетели из Москвы, и еще семейная пара – из Хабаровска», – отметила туристка.

Отделение физиотерапии и гинекологии

Физиотерапевтическое отделение санатория предоставляет услуги по лечению опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Цены стартуют от 40–50 юаней за ингаляции с антибиотиками или травами, а аппаратные процедуры (лечение суставов, варикоза) стоят 50–120 юаней за сеанс. Капельницы для поддержки печени и сердца доступны за 50–80 юаней, а грязелечение – от 50 юаней.

Гинекологическое отделение предлагает комплексное лечение воспалительных заболеваний, диагностику и малоинвазивные процедуры. Осмотр с набором анализов стоит от 10 юаней, а микроволновая терапия – 50–100 юаней за сеанс. Оперативное лечение кисты шейки матки оценивается в 160 юаней, а установка или удаление спирали – в 50 юаней. Все процедуры проводятся курсами по 5–10 сеансов для максимальной эффективности.

Стоматология

Базовая диагностика (компьютерная рентгенография) стоит 20 юаней, а лечение каналов с пломбированием – от 300 юаней. Удаление зубов доступно за 100 юаней, а профессиональная чистка от налета и камня – за 200 юаней.

Протезирование включает металлокерамические коронки от 400 юаней и циркониевые конструкции премиум-класса за 1000–1500 юаней. Имплантация с титановыми или кобальт-хромовыми штифтами оценивается в 2000–4000 юаней, а полное протезирование челюсти – от 4000 юаней. Все услуги направлены на восстановление функциональности и эстетики зубов с пожизненной гарантией на материалы.

Отметим, что курс может меняться – актуальную стоимость лучше проверять в день оплаты через банки или финансовые сервисы. Для медицинских услуг некоторые клиники устанавливают фиксированный курс для иностранных пациентов. Рекомендуется уточнять условия оплаты заранее.