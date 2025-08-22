Российские туристы заинтересовались турами в Южную Америку

Туроператоры фиксируют рост интереса россиян к экзотическим турам в страны Южной Америки. Несмотря на отсутствие прямых рейсов и сложную логистику, опытные путешественники находят возможности для посещения региона.

В последнее время среди российских туристов наблюдается повышенный интерес к экзотическим направлениям Южной Америки. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов и сложную многоэтапную логистику, запросы на туры в этот регион значительно возросли.

Основная аудитория — опытные путешественники, уже посетившие множество стран, и состоятельные туристы, ищущие новые впечатления и экзотические приключения.

Наиболее востребованные маршруты включают перелеты через хабы в Дубае (Emirates), Стамбуле (Turkish Airlines) и Дохе (Qatar Airways). Стоимость авиабилетов начинается от 130-150 тысяч рублей на человека, составляя значительную часть бюджета всего путешествия. Популярностью пользуются комбинированные туры, охватывающие Бразилию с водопадами Игуасу, Аргентину с Патагонией и Перу с древним городом Мачу-Пикчу.

Минимальная стоимость организованного тура на 8-9 дней составляет 750-800 тысяч рублей на человека, включая перелеты, проживание в отелях и экскурсионную программу.

Более протяженные маршруты по нескольким странам могут достигать 1,8 миллиона рублей на двоих. Важным преимуществом остается безвизовый или упрощенный въезд в большинство стран региона, что позволяет создавать сложные многодневные маршруты.