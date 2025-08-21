Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержался на сутки

Рейс XC 8186 авиакомпании Corendon Airlines должен был отправиться из Екатеринбурга в Анталью сегодня в 03:15. Однако вылет не состоялся, и в итоге выяснилось, что его перенесли на 26 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, боинг отправится по назначению в лучшем случае завтра в 05:10.

© tourdom.ru

Как рассказала TourDom.ru одна из туристок, задержка произошла по технической причине.

«Представители перевозчика нам объяснили, что все случилось из-за повреждения колеса при посадке, мол, колесо доставят из Турции, заменят, после чего мы полетим», – сказала собеседница редакции.

Она добавила, что авиакомпания предоставила гостиницу с горячим питанием:

«Заселились уже утром, где-то в 09:00».

Редакция направила запросы в пресс-службу Кольцово и в авиакомпанию Corendon Airlines с предложением рассказать о причинах задержки.

Отметим, что в подобной ситуации отдыхающие вправе претендовать на соразмерное уменьшение цены договора (такая формулировка есть в законе о защите прав потребителей).

«В этом случае можно требовать уменьшения цены пропорционально числу непрожитых дней от общей стоимости тура. При заключении договора отдельная стоимость размещения с туристом не согласуется, поэтому и при возврате должна приниматься не стоимость проживания, а стоимость всего тура», – прокомментировал TourDom.ru юрист Игорь Косицын.

Ранее мы написали, что рейс «Уральских авиалиний» из Минеральных Вод в Анталью задержался на 12 часов. К сбою привел план «Ковер», который вводился ночью в другом аэропорту – в Волгограде.