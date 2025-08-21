Что посмотреть в Иордании и о чем важно знать

Россия и Иордания подписали соглашение об отмене визового режима. Теперь туристы смогут путешествовать без виз на срок до 30 дней, при этом суммарное пребывание не должно превышать 90 дней в течение года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, стоит ли россиянам планировать отдых в Иордании и сколько стоит путешествие в эту страну.

Что важно знать о «туристической Иордании»

Как рассказал эксперт, единственное направление, которое пользуется популярностью у наших туристов в Иордании, — это курортная зона Акаба на берегу Красного моря. Остальная туристическая зона страны не востребована для отдыха у наших граждан.

«Если россияне собираются отдохнуть в Иордании, важно понимать, что курортная зона Акаба беднее, чем Египет. Но многие туристы готовы закрыть глаза на невысокий сервис, низкий класс отелей и другие недостатки, потому что там безумно красивое Красное море», — отметил Мельник.

По его словам, эта страна на Ближнем Востоке будет интересна только искушенным туристам, которые устали от популярных направлений и хотят посмотреть что-то новое. После отмены визового режима въезд в страну для россиян будет свободным по загранпаспорту.

Когда начинается сезон

Россиянам лучше лететь на отдых в Иорданию весной или осенью, советует эксперт. В этот период можно комфортно отдохнуть.

«В эти месяцы там самая хорошая погода для отдыха. Зимой погода портится, купаться в море уже невозможно, потому что слишком холодно. А в летние месяцы в Иордании слишком жарко, как в Египте. Если туристы готовы терпеть сильную жару, то они могут выбирать для отдыха данное направление. А остальным — летом лучше воздержаться», — предупредил Мельник.

Есть ли прямые перелеты

На данный момент полетная программа в аэропорт Акабы не настроена полноценно, сообщил эксперт. Возможно, ее отрегулируют ближе к октябрю-ноябрю, при условии, что данное направление будет интересно туроператорам и они будут предлагать этот вариант отдыха своим клиентам.

«Многие операторы даже не будут рассказывать туристам об этом направлении, потому что есть более выгодный вариант — Египет, — считает Мельник. — В ближайшее время улететь в Иорданию можно будет исключительно с перелетом до Шарм-эль-Шейха с пересечением двух границ: Египет-Израиль и Израиль-Иордания».

Сколько стоит тур в Иорданию

Стоимость недельного тура в Иорданию на двоих составляет 150–160 тысяч рублей. Однако важно понимать, что в Иордании очень много отелей, которые не работают по системе питания «все включено», а предлагают только завтрак или завтрак и ужин, отметил специалист.

«Стоимость тура на двоих на неделю в Египет со шведским столом начинается от 120 тысяч рублей. Очевидно, что россияне будут выбирать это более выгодное и дешевое направление, а не Иорданию», — уверен собеседник «ВМ».

Что обязательно нужно посмотреть в Иордании

В первую очередь эксперт по туризму посоветовал россиянам посетить одно из новых семи чудес света — древний город Петра.

«Это одна из главных и известных достопримечательностей Иордании. Туда любят ездить на экскурсии туристы из России. Петру точно стоит посетить», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Мельник порекомендовал посетить иорданские вечера и съездить к кочевникам.

«Также рекомендую посмотреть на розу пустыни — природное явление, минеральное образование, которое образуется в пустынных условиях при смешивании воды, песка и гипса. Получается розочка из камня. Помимо этого, можно съездить к кочевникам, посмотреть на пустыню и посетить иорданские вечера с местной кухней. Больше там делать нечего», — заключил собеседник «ВМ».

