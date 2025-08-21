Какими авиакомпаниями можно будет улететь в Анталью в осенние каникулы

В дни осенних школьных каникул – в этом году они пройдут с 25 октября по 2 ноября – у туристов сохранится множество вариантов перелета из Москвы в Анталью. Большинство авиакомпаний планируют курсировать по маршруту до середины ноября. Редакция выяснила, что на школьные каникулы родители смогут отправиться рейсами семи перевозчиков, с которыми сотрудничают ключевые туроператоры.

© tourdom.ru

Туроператор Библио-Глобус организует туры в Анталью из Шереметьево на самолетах «Аэрофлота» – в первой половине ноября запланировано по два рейса в день.

Ежедневные вылеты на турецкий курорт из аэропорта Внуково в ноябре продолжает Turkish Airlines. Туры с этим перелетом формируют туроператоры Anex, Coral Travel, Pegas Touristik, «Интурист».

Southwind Airlines будет возить туристов в Анталью из Шереметьево ежедневно. Туры можно купить у туроператоров Pegas Touristik, Anex, Coral Travel.

Рейсы на Анталийское побережье до середины ноября организует и авиакомпания AZUR air, туры с перелетом из Внуково предлагают своим клиентам Fun&Sun, Anex и «Интурист».

Помимо рейсов AZUR air, Fun&Sun дает возможность туристам выбирать еще из трех вариантов перелета в Анталью – на бортах Pegasus Airlines из Внуково, «Уральских авиалиний» из Домодедово и Corendon Airlines из Шереметьево.

В «Интуристе» отмечают, что Turkish Airlines и AZUR air удлинили свои программы в Анталью.

«В прошлом году часть рейсов снимали сразу после ноябрьских праздников. В сезоне лето-2025 больше вылетов продлено до середины месяца».

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines планирует летать по маршруту Санкт-Петербург – Анталья вплоть до середины ноября.