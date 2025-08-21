Турагенты против интернета: что чаще выбирают туристы для бронирования

Источник в одной из тунисских принимающих компаний поделился с порталом «ТурДом» наблюдением: туристы стали чаще бронировать у них экскурсии не через туроператоров или турагентов, а на «внешних» профильных онлайн-площадках.

Тренд актуален не только для Туниса и наблюдается уже давно.

«15–20 лет назад 90% клиентов, отправлявшихся на Эгейское побережье Турции, брали у нас экскурсию в крепость Бодрума. А сейчас таких 5–7 человек из 100. Список стран, доступных россиянам на прямых рейсах, в последние годы сильно сузился, 80% туристов едут в 10–15 стран, причем многие уже неоднократно бывали в них прежде. Людям неинтересно в третий-четвертый раз осматривать дворец Топкапы в Стамбуле или сплавляться по реке Квай в Таиланде», – объяснил один из наших собеседников.

Иными словами, туристов привлекают авторские и нестандартные экскурсии, которые туроператорам по разным причинам сложно предложить в столь же обширном ассортименте.

Отчасти уходу туристов на онлайн-платформы способствует отсталость сайтов туроператоров – турагенты не всегда могут забронировать на них нужные варианты дополнительных услуг. Либо их цена оказывается завышенной. Тема обсуждалась еще в мае на Tourdom Camp.

Однако на онлайн-площадках, предлагающих экскурсии, есть свои подводные камни. Корреспондент «ТурДома» протестировал международный онлайн агрегатор, позиционирующий себя как сервис по бронированию «необычных экскурсий на русском языке» и принимающий оплату в том числе картами «Мир». На странице, посвященной Пхукету, бросается в глаза, например, такой вариант: «Мототур в восточную часть острова с опытным водителем-гидом». Об огромном числе смертельных аварий с мотобайками в Таиланде, особенно на Пхукете с его извилистыми горными дорогами, пожалуй, слышали даже непосвященные. Чем подтверждается «опыт» водителя, неясно, как и то, кому предъявлять претензии туристам в случае происшествия. Зарегистрироваться на сайте в качестве «экскурсовода» по той или иной стране может любой желающий, без всякого доказательства своей квалификации. Это может быть как сотрудник принимающей компании, так и случайный энтузиаст, не имеющий никакого отношения к турбизнесу и решивший попробовать свои силы. Кстати, авторы экскурсий, зарегистрированные на площадке, платят ей комиссию – 25% от стоимости услуг. Естественно, что все это в итоге оплачивает турист.

