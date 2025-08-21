Визовый центр Китая в Петербурге предупредил туристов

Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге рекомендует туристам «во избежание непредвиденных ситуаций подавать заявление за 2–3 месяца до предполагаемой поездки». Это связано с новым порядком оформления документов на въезд в КНР, которые несколько увеличили сроки. Хотя пока и не так сильно.

Китайская дипмиссия изменила алгоритм еще 31 марта. Переход весной достаточно тяжело пережили во Владивостоке, где был настоящий коллапс. С берегов Невы подобных сигналов не поступало. Согласно новому порядку турист первым делом должен заполнить анкету на сайте www.visaforchina.cn. И далее ждать одобрения этой заявки. Только после этого система выдаст ваучер, подтверждающий, что документы готовы к подаче. В течение 30 дней с момента его получения можно идти в визовый центр и тогда можно будет подать заявление на визу.

Ранее можно было в ВЦ идти сразу, собрав пакет документов. Именно это нововведение и увеличивает общий срок оформления документов. Несмотря на опасения китайского визового центра, пока что очень существенно этот промежуток не увеличился – до ожиданий в месяцы далеко. Судя по комментариям туристов, которые оформляли документы в этом месяце, на проверку уходит от 7 до 10 дней. Дольше лишь редкие единичные случаи. Сам процесс вклеивания занимает около 4–5 дней.

«7 августа подали анкету. 15-го пришло одобрение, правки не потребовались. Подали документы в этот же день за 20 минут. 20 августа получили паспорта с визами за 15 минут», – делятся туристы.

Москву пока что новые порядки не коснулись, там по-прежнему можно приходить на подачу сразу без онлайн-анкет. Некоторые этим пользуются:

«Сама из Санкт-Петербурга, но очень опаздывала по получению визы. Сначала отправила заявку в Питере, но прочитала чужой опыт и поняла, что физически не успею. В итоге рискнула поехать следующим утром в Москву. Простояла в очереди около часа, забрали документы с первого раза, сказали, что через 4 дня все будет готово, а в итоге поставили даже через два».

