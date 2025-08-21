«Уже летают прямые рейсы». Туроператор оценил безвиз в Иорданию

Директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН заявил, что недельный тур в Иорданию на двоих с перелётом обойдется где-то от 170 тысяч рублей.

Директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН назвал отличной новостью соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией. Теперь для туристических поездок на срок не более 30 дней виза не понадобится, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России.

Арутюнов отметил, что недельный тур на двоих в Иордании обойдется дешевле, чем в странах Персидского залива.

«Безусловно, это отличная новость. У нас уже летают прямые рейсы Royal Jordanian, и это здорово. Сама поездка получается очень бюджетной: например, недельный тур на двоих с перелётом обойдется где-то от 170 тысяч рублей. Цена более чем приемлемая, особенно если сравнивать со странами Персидского залива. К тому же программа очень насыщенная: и древняя Петра, и Мёртвое море, и Красное», — заметил эксперт.

Он подчеркнул, что потенциал у этого направления огромный.

«К большому сожалению, у самого направления совершенно нет пиар-поддержки в России. Мы не видим никакой активности от офиса по туризму Иордании — абсолютно всё держится на энтузиазме авиакомпании Royal Jordanian, которая и поддерживает весь пассажиропоток. Туристов из России сейчас совсем немного — может быть 10-20 тысяч в год, и многие едут самостоятельно. А потенциал у страны огромный: строятся новые отели, инфраструктура развивается», — рассказал Арутюнов.

По его словам, хорошая реклама поможет нарастить турпоток.

«Нужно начать, наконец, активно рекламировать Иорданию на нашем рынке, чего не делалось уже много лет. Я уверен, что это сразу же поможет увеличить турпоток», — добавил директор «Арт-Тур».

