Пляж в Европе захватили морские слизни

Пляж в Европе закрыли для туристов из-за нашествия опасного морского слизня. Об этом пишет Daily Mail.

На пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура к северу от испанского курорта Торревьеха был поднят красный флаг. Власти закрыли для купания участок побережья длиной свыше 11 километров.

Заход в море на береговой линии будет закрыт до соответствующего уведомления, говорится в сообщении мэрии муниципалитета. Жителей и туристов также призвали при обнаружении морского слизня не брать его в руки даже в перчатках и сообщить о находке спасателям.

Морской слизень или «голубой дракон» — это моллюск, который обитает в теплых водах и выделяется за счет яркого окраса. Его укус может быть опасен для человека, он может вызывать тошноту и сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилаксии.

Ранее туристов предупредили о появлении «голубого дракона» в море у пляжа Карон на острове Пхукет. Уточнялось, что слизня заметили впервые после почти двухлетнего отсутствия.