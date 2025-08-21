Информация о сетях от акул в отелях Египта может быть недостоверной

Турагенты продолжают получать запросы от туристов по поводу отелей в Египте с сетками от акул. Некоторые клиенты считают, что их отдых будет безопасным только в тех гостиницах, чьи пляжи таким образом оснащены. Хотя есть разные точки зрения на эффективность этих устройств. Вопрос активно обсуждается в телеграм-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

© tourdom.ru

Быть уверенными в объективности информации о наличии сетей представители розницы сейчас попросту не могут. Ведь ранее Министерство Египта по охране окружающей среды выпустило требование убрать эти сети, поскольку они негативно влияют на состояние местной экосистемы.

«Эти сети ловят все виды рыб и представляют угрозу морской флоре и фауне. Присоединяйтесь к нам, чтобы положить конец этой пагубной практике в Красном море».

В своих сообщениях ведомство также публикует контакты, по которым всем заинтересованным предлагается сообщить о фактах нарушений. Причем данное требование снять сети совсем не новинка этого сезона. Работа началась еще летом 2023 года.

«Если кто-то из отелей вам сейчас скажет, что у них сетки, то они либо будут лукавить, чтобы дать ответ, который хотелось бы услышать туристам, либо открыто признаются в том, что нарушают правила», – сообщил TourDom.ru источник в египетском турбизнесе.

До вступления в силу этого распоряжения министерства отели, впрочем, были не прочь оказаться в списке, так как многие отдыхающие действительно считали это гарантом безопасности. Хоть некоторые из сетей на поверку и закрывали всего один-два метра от водной поверхности, а не всю глубину до дна.

Представители одной из принимающих компаний при взгляде на список гостиниц тех еще легитимных времен утверждают, что на их пляжах эти устройства все еще есть. Но неизвестно, чем они руководствуются. То ли опять-таки тем, что такой ответ просто будет лучше. То ли считают, что информацию в российских источниках никто в Египте не будет проверять.

«Порой действительно попадаются такие туристы, которым обязательно нужны сети. Надеюсь, получив ответ, они не поплывут проверять сетки с ножами, как Ихтиандры», – шутят турагенты.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов в Египте успокоили: за наиболее опасными акулами наблюдают из космоса.