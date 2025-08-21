Эксперт предупредил о грубых ошибках при путешествии в Дубай

В пресс-центре «Московского комсомольца» прошел прямой эфир об обычаях и традициях Объединённых Арабских Эмиратов, который провели корреспондент международного отдела Ангелина Бржевская и филолог Владимир Царев.

© unsplash

Объединённые Арабские Эмираты — страна, в которой основы ислама важно знать даже временно пребывающим иностранца, потому что эта религия определяет ее культуру.

Напомним, что Объединённые Арабские Эмираты представляют собой союз небольших «государств», которые связаны исламом.

«Давайте красиво, высокопарно скажем, — заявил Царев, — что это такой клей, который соединяет очень разные Эмираты в одну большую страну. Даже не столько большую страну, сколько очень известную».

Конечно, туристов за нарушение правил поведения палками не забьют, но могут отнестись очень негативно и выписать штраф, сумма которого может достигать 40 долларов. В случае дебоша такого «гостя» выдворят из страны, аннулировав визу.

На вопрос ведущей о том, какой из эмиратов самый демократичный для туристов, эксперт ответил:

«Самым свободным будет, конечно, Дубай. Тут очевидный ответ: это очень известный эмират, все его знают, он сейчас становится всё популярнее и популярнее. Все мы слышали про знаменитый дубайский шоколад, он просто везде, и поэтому эмират Дубай тоже знает об этом и развивает деловые связи, развивает взаимодействие с иностранцами, очень хочет, чтобы к нему приезжало ещё больше людей, чтобы у него были связи по всему миру».

Самый консервативным с достаточной долей осторожности и «допущения» Царев назвал эмираты Фуджейра и Рас-аль-Хайма. В них ещё сильны старые бедуинские традиции, поэтому и стиль жизни, и правила там более строгие. Там, например, от женщин могут потребовать даже ходить в хиджабе. Однако эксперт заметил, что Объединённые Арабские Эмираты гораздо свободнее, чем многие страны Ближнего Востока, в том числе и по сравнению с соседней Саудовской Аравией.

Царев рассказал, что гостям ОАЭ стоит готовиться к тому, что нигде, кроме ресторанов, не продают алкоголь. Кроме того, его распивать ни в коем случае нельзя нигде на улицах и в общественных местах.

«Есть определенные табу для туристов, — предостерег эксперт. — Например, не надо пытаться сфотографироваться с молящимися людьми. Должно быть уважение к исламу».

Ангелина Бржевская поинтересовалась, чем отличается арабское рукопожатие от европейского. И Владимир Царев объяснил, что арабское рукопожатие «гораздо более энергичное, оно более сильное. И вообще, арабы-мужчины могут близко подходить друг к другу, пожать руку, могут похлопать по спине и даже обняться». А вот от женщин следует держаться на приличном расстоянии и не стоит пожимать им руки. Можно просто поприветствовать кивком.

Эксперт рассказал, что при входе в дом снимается обувь. При этом надо стараться никогда не показывать подошвы, это очень грубо и оскорбительно. Арабы очень гостеприимны.

«Гостеприимство — это одно из самых важных составляющих арабского характера, одна из самых важных добродетелей, поэтому для гостя должно быть сделано всё, он должен получить огромное удовольствие от визита, его накормят, ему могут что-нибудь подарить, то есть это совершенно нормально», — пояснил Царев.

Ведущая и эксперт не могли не обсудить арабские сладости. Очень в ОАЭ любят финики в разных вариантах: «просто финики, печенье с финиками, шоколад с финиками. Финики в шоколаде, финики с шоколадом внутри — не шутка, действительно, есть такой финик, это внутри шоколад или орехи. Сейчас стал, конечно, распиаренным дубайский шоколад».

Еще в студии обсудили права женщин, семьи с тремя женами, государственное устройство, систему образования, новые технологии, отношение арабов ко времени и многое другое.