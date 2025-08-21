Туристов призывают не опасаться «сезона ураганов» на Кубе и в Венесуэле

«Какая погода на Кубе в сентябре? Не испортят ли ураганы отдых в Варадеро и Венесуэле» – один из частых вопросов, обсуждаемых в конце лета в туристических чатах теми, кто собирается в поездки в ближайшее время.

© TourDom

Как отмечают проживающие в этих странах представители турбизнеса, погода на Карибах непредсказуема, отслеживать ее по прогнозам зачастую дело неблагодарное. Что касается масштабных природных катаклизмов, то период с июля по ноябрь действительно считается «сезоном ураганов». Однако они крайне редко проходят над центральной частью Кубы, где расположены популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко; последний – «Ирма», задевший Гавану и Варадеро, – был в далеком 2017 году, говорит проживающая в этой стране турагент Елена Лапина. По ее словам, сентябрь и октябрь на Кубе – одни из самых благоприятных для отдыха месяцев: летний зной уже спадает, океан обычно теплый и спокойный, нет холодных фронтов. Дополнительный бонус – отели в это время часто предлагают скидки. Специалист справедливо замечает, что, в отличие от землетрясений, ураганы – природная стихия, приближение которой можно отследить. Этим на Кубе занимаются службы по чрезвычайным ситуациям – в случае угрозы заранее принимаются меры, при необходимости эвакуируют жителей и туристов из потенциально опасных районов.

«Ураганы крайне редко заходят в Венесуэлу. Больше всего от них обычно страдают Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова», – рассказал порталу «ТурДом» руководитель компании «Венесуэла ПРО» Александр Карпецкий.

Он добавляет, что, в отличие от Юго-Восточной Азии, на Карибах не бывает сезона дождей, когда льет неделями, а то и месяцами напролет. Если же в Венесуэле или на Кубе туристам и «повезет» застать ураган, это короткое явление, – из-за непогоды теряется от силы 1–2 дня пляжного отдыха.

Добавим, туристам, конечно, надо иметь в виду, что масштабная природная стихия может надолго вывести из строя гостиничную инфраструктуру. Например, прошедший над Кубой в сентябре 2017 года ураган «Ирма» серьезно повредил множество отелей. Туроператорам даже приходилось временно снимать чартерные программы на Кайо-Коко.