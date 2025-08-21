Российские туристы начали бронировать отели для «зимовки»

Россияне начали заранее планировать так называемые «зимовки». Как отмечает РБК, в этом году массовые бронирования отелей в тёплых странах стартовали ещё в августе, хотя обычно пик спроса приходится на ноябрь. Эксперты связывают эту тенденцию с прогнозами синоптиков о раннем снеге, а также с относительно стабильным курсом доллара.

Наиболее популярным направлением остаётся Таиланд, а вот дольше всего туристы готовы проводить время в Турции. Ранее сообщалось, что перед поездками за границу треть россиян всегда оформляют страховку.