Туристка назвала преимущества России перед другими странами

Путешественница Саша Коновалова назвала преимущества России перед другими странами, которые она посещала. Наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша, регулярно бывавшая в Турции, Таиланде, ОАЭ и Египте, отметила особенности жизни на Родине, которые ее удивляют. Одной из таких необычных вещей оказалась доставка еды.

«Я знаю, что пользуются доставками обеспеченные жители Объединенных Арабских Эмиратов. В Турции шопинг другой. А у нас такое себе могут позволить все», — отметила туристка.

Также приятным достижением России она назвала развитые технологии и услуги.

«Кассы самообслуживания, пункты выдачи товаров на каждом шагу, роботы-доставщики, оплата улыбкой — во многих странах к этому придут лет через 20 или позже. А у нас уже есть», — подчеркнула путешественница.

Она отметила, что поездки внутри РФ не менее увлекательны, чем за рубежом, из-за многонационального разнообразия.

«Очень интересно путешествовать по своей стране и понимать, что всегда можешь найти необычные традиции, особенные региональные блюда и продукты, удивительные достопримечательности», — заметила автор публикации.

