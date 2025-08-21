«Общаться можно только жестами!» Туристка описала жизнь девушек в Туркменистане

Путешествующая по миру россиянка узнала, как живут женщины в одной из самых закрытых стран Центральной Азии. Впечатлениями она поделилась в своем блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша призналась, что не хотела бы оказаться среди женщин Туркменистана.

«Молодая жена ничего не решает, даже судьбу своих детей. Где учиться, к какому врачу идти, что есть — все выбирают свекровь и муж. Она обязана только молча выполнять указания», — такими словами туристка описала жизнь местных девушек.

Путешественница объяснила, что жен в этой стране принято называть «гелин» или «келин». Девочек учат к жизни в замужестве с самого детства, так как стать келин — почетная обязанность и способ обрести место в обществе.

«В первые годы брака им часто запрещают говорить с родственниками мужа. Общаться можно только жестами! Согласно традиции, это показатель скромности и уважения», — рассказала блогерша, отметив, что раньше туркменки даже закрывали рот платком при старших мужчинах.

Женщины этой азиатской страны встают до рассвета и засыпают позже всех, чтобы приготовить на всю семью еду. Они выступают сиделками для пожилых родственников мужа и детей. Также в стране строго соблюдаются обычаи, поэтому невестки не имеют права выходить из дома без разрешения свекрови.

«В некоторых деревнях до сих сохраняется традиция, когда в первые несколько лет супружества келин не называют по имени. Вообще. Теперь она "жена такого-то". Как будто не человек, а чье-то приложение», — отметила туристка.

А по улицам Туркменистана ходят «патрули красоты», которые штрафуют женщин от 7 до 12 тысяч рублей, если увидят макияж. Им разрешается носить только традиционную туркменскую одежду — длинные платья с вышивкой.

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще попасть в Туркменистан. Президент страны Сердар Бердымухамедов подписал правки в закон «О миграции», которые позволят путешественникам оформлять электронную визу.