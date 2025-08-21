В России вырос спрос на отдых в Египте в ноябрьские праздники

Спрос россиян на бронирование отелей в Египте на ноябрьские праздники 2025 года вырос в 3,5 раза, в ОАЭ - в два раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть в распоряжении ТАСС).

"Самой популярной страной пока является Таиланд, на который приходится 16,7% отельных заказов - на 11% больше, чем в прошлом году. Многие также забронировали отели и гостиницы на период ноябрьских в ОАЭ (10,3%) и Египте (8,3%), причем обе страны показывают существенный рост спроса: в два и 3,5 раза соответственно", - рассказали эксперты.

Также в пятерку популярных зарубежных направлений вошли Япония с долей 6,9% (рост на 77%) и Франция с 6,4% (-26%). За рубежом большинство россиян планируют задержаться в среднем на 6,5 дня.

Согласно исследованию, по России туристы планируют путешествовать порядка четырех дней. Среди направлений лидирует Санкт-Петербург: за год Петербург стал популярнее почти в три раза, доля бронирований достигла 20,7%. Москва, занявшая с 17,2% второе место, показывает рост спроса на треть, а в южных Адлере (доля 8%) и Сочи (5,7%) будет отдыхать меньше россиян: на 18% и 25% соответственно. В топ-5 вошел и Калининград (доля 4,6%) - спрос на жилье там за год практически не изменился.

В целом в 2025 году туристы активнее планируют поездки на ноябрьские праздники, чем год назад: число отельных заказов выросло на 20%, добавили в компании.