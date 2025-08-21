Рекордный наплыв туристов ожидается на границе с Китаем

Туристический бум на границе с Китаем вынудил перевозчиков ввести дополнительные рейсы. Основной причиной ажиотажа стал массовый приезд туристов из Якутска и других регионов Дальнего Востока.

Приамурье готовится к рекордному пассажиропотоку на китайском направлении в предстоящие августовские выходные. По данным операторов перевозок, все регулярные рейсы между Благовещенском и Хэйхэ практически полностью распроданы, что вынудило перевозчиков ввести дополнительные теплоходы для удовлетворения спроса.

Особенно заметен наплыв туристов из Якутии, которые традиционно выбирают это направление для шопинг-туров и знакомства с китайской культурой.

Логистика перевозок между двумя берегами Амура требует четкой координации, поскольку города живут в разных часовых поясах. Отправление из российского города происходит по местному времени, а из китайского — по пекинскому, что составляет двухчасовую разницу. Обычно суда курсируют четыре раза в сутки, но в пиковые дни график движения значительно уплотняется.

Пассажирам предлагается гибкая система тарифов: стандартный билет "туда-обратно" обойдется в 4 тысячи рублей, однако существует возможность сэкономить, выбрав комбинированный маршрут.

Многие туристы предпочитают добираться в Китай на автобусе через международный автомобильный мост, а возвращаться обратно на живописном теплоходе, наслаждаясь панорамой двух стран с воды.