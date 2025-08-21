Какие страны выбирают россияне для отдыха этой зимой

Недельный тур на Мальдивы с ноября 2025 года с вылетом из Москвы стартует от 128 тысяч рублей на человека, рассказала НСН Жанна Богачева.

© unsplash

Этой зимой самыми привлекательными направлениями для россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам, а среди экзотических новинок можно отметить Саудовскую Аравию и Венесуэлу. Об этом НСН рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

Продажи туров на зимний сезон с октября 2025 года по май 2026 года по акции раннего бронирования на 36% опережают показатели прошлого года, рассказал гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. По его словам, самыми популярными направлениями стали Турция, ОАЭ и Египет, также рекорды по росту спроса бьют Мальдивы и Вьетнам. Богачева рассказала, чем привлекательно каждое направление, и сколько обойдется отдых на одного человека.

«Самыми востребованными направлениями для отдыха в зимний сезон 2025/2026 годов являются Мальдивы и Таиланд. Так, с ноября по апрель на Мальдивах устанавливается идеальный климат с минимальными осадками, низкой влажностью и комфортной температурой воздуха +28...+30°C без изнуряющей жары. Также Мальдивы предлагают высочайший уровень сервиса. Важным аргументом является и общая безопасность, включая отсутствие насекомых и животных, опасных для человека. Рынок перелетов предлагает бюджетные рейсы с одной стыковкой и прямые перелеты из Москвы. Тур на Мальдивы на 7 ночей в ноябре 2025 года с вылетом из Москвы стартует от 128 671 рубля на человека. Что касается Таиланда, то текущие продажи на зимний сезон уже на 12% превышают показатели прошлого года. Отдых в Таиланде на 7 ночей в ноябре можно найти от 62 638 рублей на человека», – рассказала она.

Также Богачева отметила растущий интерес к Вьетнаму и Хайнаню из-за идеальной сухой погоды в зимний период. Особенно она выделила юг Вьетнама.

«Однако мы наблюдаем интересный тренд на перераспределение спроса внутри региона в пользу Вьетнама и китайского острова Хайнань, чему способствует расширение программ регулярных перелетов. Зима – отличное время для посещения Южного Вьетнама (Вунгтау, Муйне, Фукуок, Хошимин). В этот период там устанавливается сухая и солнечная погода с температурой воды +26...+28°C, что создает идеальные условия для пляжного отдыха. Север страны (Ханой, бухта Халонг) в это время года более прохладный, что лучше подходит для экскурсионного туризма», – рассказала она.

Не менее интересной будет поездка в Саудовскую Аравию, где можно посмотреть на объекты наследия ЮНЕСКО, и в Венесуэлу, где находится самый высокий водопад в мире, отметила Богачева.

«Саудовская Аравия – это главный "новый старый" мир для российских путешественников. Королевство сейчас проводит грандиозные реформы в рамках программы Vision 2030 и активно открывается для туристов. Интересно будет посетить археологический комплекс Мадаин-Салих, старый город Джидды, внесенный в список ЮНЕСКО, Мегаполис Эр-Рияд, Сафари в пустыне Руб-эль-Хали. Запуск прямого авиасообщения из Москвы кардинально изменил доступность направления. Мы прогнозируем, что Саудовская Аравия будет пользоваться значительным спросом. Также растет интерес к Венесуэле. Зимний сезон (сухой период в стране) – лучшее время для визита. Там можно посмотреть самый высокий водопад в мире "Анхель", Национальный парк "Канайма" и амазонские джунгли», – подытожила она.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил НСН, что лучше всего выбирать турагентство по совету друзей и знакомых, которые уже ездили через них, а также обязательно обращать внимание на наличие офиса у организации.