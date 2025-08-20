Платить или не платить: обязателен ли депозит в отелях Дубая

Накануне нового туристического сезона в Арабских Эмиратах туристы задают вопросы о депозитах в отелях – в каких случаях они необходимы и в каком объеме. Редакция решила разобрать этот вопрос на примере популярных «пятерок» Дубая.

© tourdom.ru

Отметим, что в ОАЭ нет законов, обязующих туристов вносить деньги на случай порчи имущества или как гарантию оплаты мини-бара и других услуг. Однако многие отели используют такую практику.

Платеж принимается наличными либо в долларах, либо в местной валюте – дирхамах. Можно расплатиться и картой – в этом случае сумма депозита будет заблокирована на весь период пребывания в отеле.

Как правило, размер залога равен стоимости проживания за одну ночь. Например, в Anantara World Islands Dubai Resort и Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites, по данным PAC Group, при заселении просят внести 140 долларов США, в Beit Al Bahar Villas и Atlantis The Palm – 300 долларов, Burj Al Arab Jumeirah – 555. Некоторые устанавливают размер платы за весь период проживания: Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed Road, по информации «Русского Экспресса», берет 500 дирхамов. А Holiday Inn – 200 дирхамов с каждого гостя, но сразу за неделю, отмечает «АРТ-ТУР».

Где-то депозит зависит от категории номера: в Marriott Resort Palm Jumeirah проживающему в стандарте придется заплатить 83 доллара за каждые сутки сверх стоимости проживания, а в сьюте – 137 долларов. Влияет на сумму и выбранная система обслуживания: у кого-то клиенты с турами all inclusive освобождаются от страхового платежа, а, например, в JA Palm Tree Court им придется заплатить 50 долларов за ночь, а тем, у кого в стоимость номера включен только завтрак, – 140 долларов.

Бывает, что на определенное число ночей устанавливается фиксированная сумма: в JA Ocean View за 1–3 ночи, согласно информации отеля, придется отдать 300 дирхамов, более трех – 500.

Остаток депозита при выезде, независимо от внесенной валюты, возвращается в дирхамах ОАЭ по курсу отеля. Если турист рассчитывался картой, то деньги на ней разблокируются через определенный срок. В том же JA Ocean View ждать придется до 3 недель. Где-то этот срок меньше – около 2 недель, а где-то может пройти и 2 месяца. Кстати, в ряде гостиниц Дубая можно отказаться от уплаты депозита:

«Подходите на ресепшен и говорите: бар не нужен, депозит не дам, если что-то покупать буду – расплачусь сразу», – делятся лайфхаком туристы, отдыхающие в Sheraton Jumeirah Beach Resort.

«Мы отказались от депозита – без проблем вообще», – рассказали гости The Ritz Carlton.