Turkish Airlines продлила рейсы в Анталью

программу в Анталью с 26 октября, не обнаружив рейсы в системе. Это ставило бы под угрозу планы туристов провести школьные каникулы в Турции (они пройдут с 25 октября по 2 ноября), однако предположение не подтвердилось. Как выяснил корреспондент «ТурДома», Turkish Airlines планирует летать по маршруту вплоть до середины ноября. Информацию подтвердили туроператоры.

«В этом году ежедневные вылеты турецкой авиакомпании доступны до 17 ноября», – рассказали в Anex.

В «Интуристе» добавили, что тенденция удлинения сезона наблюдается уже несколько лет:

«Но если вдруг спрос окажется ниже ожидаемого, в сентябре программу сократят».

В ноябре из Санкт-Петербурга в Анталью продолжат летать самолеты «Аэрофлота». В начале месяца заявлено 5 рейсов в неделю. Туры доступны у туроператора Библио-Глобус.

Рейсы на турецкий курорт отправляет также Pegas Touristik в партнерстве с авиакомпанией Southwind. В первой половине ноября в расписании стоит 11 вылетов. Полетную программу продолжает и Corendon Airlines, туры можно забронировать у туроператора Fun&Sun.

В сезоне лето-2024 Turkish Airlines тоже возила туристов на курорт до середины ноября, однако о продлении программы стало известно лишь в октябре.