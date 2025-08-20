Туроператоры оценили ввод безвиза в Иорданию

В Акабе «катастрофически мало» отелей и «трудная» транспортная логистика.

Поездки туда могут стать «сопутствующим» дополнением к путешествиям в Египет или Израиль. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Будут ли прямые рейсы? Вряд ли. Давайте честно говорить, в Акабе катастрофически мало отелей. Мы только поставили прямые рейсы в Эйлат — город-сосед Акабы. И тоже они заполняются не так хорошо, как рейсы в Тель-Авив. Всегда оно [направление — прим. ГМ] продаётся как некое сопутствующее либо к Египту, либо к Израилю. Самостоятельно сделать тур — три дня на Мёртвом море, четыре дня на Красном море, два-три дня в столице Иордании — в Омане — мы делаем это всё. Самый идеальный тур. Но это всё достаточно дорого и трудная транспортная логистика. И это во многом отпугивает людей. Иордания — направление крайне интересное, но пока мы не видим возможности ставить туда чартер».

Ранее главы МИДов России и Иордании Сергей Лавров и Айман Сафади подписали соглашение о безвизовом режиме между странами. По мнению Лаврова, его реализация послужит наращиванию туристического обмена и бизнес-связей между государствами.