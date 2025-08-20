Туристов предупредили о критическом загрязнении моря в Турции

В районе курортной Аланьи уровень загрязнения моря достиг критического уровня. Это не только угрожает флоре и фауне прибрежных вод, но и создает опасность для туристов. Поход на пляж может закончиться рвотой, тошнотой и даже лихорадкой.

© unsplash

Как заявил доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган, к нарушению хрупкого экологического баланса в районе Аланьи и Газипаши привел целый комплекс проблем. Помимо интенсивной туристической деятельности, негативную роль играют сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков и последствия глобального изменения климата. Эти факторы способствуют резкому росту патогенной микрофлоры в морской воде.

«Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика», – приводит мнение ученого газета Yeni Alanya.

Гюрай Доган подчеркивает, что решить столь масштабный кризис силами одной лишь экологической инженерии невозможно. Для сохранения моря необходимо наладить тесное взаимодействие между туристическим и аграрным секторами. Эколог предупредил, что без немедленных и решительных действий уже в следующем году последствия загрязнения могут стать необратимыми.

В связи с этим специалисты настаивают на срочном усилении инфраструктуры по переработке отходов, запуске совместных контролирующих программ для фермерских хозяйств и отелей, а также реализации широких просветительских инициатив для повышения экологической грамотности населения всей провинции Антальи.