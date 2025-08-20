Туроператоры объяснили популярность Мальдив у россиян

Если раньше Мальдивы были каким-то недоступным, дорогим направлением, то сейчас вполне можно найти себе отели не очень дорогие, заявил в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

© ТАСС

Рост популярности Мальдивских островов объясняется удорожанием отдыха в Турции, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Продажи туров на зимний сезон с октября 2025 года по май 2026 года по акции раннего бронирования на 36% опережают показатели прошлого года, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. По его словам, самые популярные направления – Турция, ОАЭ и Египет. Рекорды по росту спроса бьют Мальдивы и Вьетнам. Арутюнов заметил, что у россиян сейчас не так много направлений, куда можно добраться прямым рейсом.

«У нас не так много направлений, куда есть прямой перелет. А это большой плюс при выборе направления. И в Турцию, и в ОАЭ, и в Египет можно добраться прямым рейсом и даже разными авиакомпаниями. Рост популярности Мальдивских островов объясняется удорожанием отдыха в Турции. Пятизвездочный турецкий отель в августе стоит дороже такого же на Мальдивах, где летом цены снижают из-за того, что многие туристы в это время года предпочитают отдыхать на европейских курортах, из-за чего клиентов становится меньше»‎, — рассказал эксперт.

Он также отметил изменение структуры спроса.

«В последнее время изменяется и структура спроса. В России все больше туристов, которые предпочитают зарубежные отели категории 4-5 звезд. Например, у нас в стране очень много двух и трехзвездочных гостиниц, но катастрофически не хватает отелей высокого уровня. Людей привлекает ощущение того, что они находятся в раю. А на Мальдивах каждый месяц открывается какой-то новый пятизвездочной отель. И, соответственно, конкуренция возрастает, а цены уменьшаются, что тоже привлекает российских туристов. Если раньше Мальдивы были каким-то недоступным, дорогим направлением, то сейчас вполне можно найти себе отели не очень дорогие, с большими скидками в сезон»‎, — отметил Арутюнов.

По его словам, Вьетнам привлекает красивыми бухтами и приветливым персоналом.

«Во Вьетнаме тоже есть что посмотреть: красивые бухты, замечательное купание, и приветливый персонал, который ещё и говорит по-русски. Вьетнам и Мальдивы - совершенно разные направления, но они привлекают российских туристов по разным причинам. Стоимость поездки во Вьетнам на неделю может начинаться с 200 тысяч рублей и выше на двоих, включая перелет. Цены на аналогичный отдых на Мальдивах начинаются с 250 тысяч рублей»‎, — уточнил специалист.

