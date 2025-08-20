Каждый, кто хоть раз заселялся в отель, знает стандартный набор удобств – ресепшен, ресторан, спортзал, бассейн. Но у экипажей авиакомпаний есть доступ туда, куда обычные постояльцы не попадут. Это специальные комнаты, которые существуют почти в каждом отеле, куда прилетают пилоты и стюардессы.

Доступ туда открывается отдельной карточкой. Внутри комнаты есть все для того, чтобы быстро восстановиться после рейса: закуски, чай, кофе, микроволновка. Иногда встречаются и неожиданные бонусы – настольный футбол, книги или тихий уголок для отдыха. Комната работает круглосуточно, так что даже ночью бортпроводники могут спуститься за перекусом или чашкой горячего напитка.

Это маленькое закулисье авиации, куда гости отелей никогда не попадают, но которое становится привычным «домом вне дома» для экипажа.

В своем видео стюардесса @tanyacabincrew показала, как устроены такие комнаты.