Названо условие, когда прекращается оформление загранпаспорта

Сотрудники МВД РФ приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, если оно подавалось в электронном виде. Об этом сообщили в миграционной службе.

© РИА Новости

«МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде»‎, — сказали в службе.

При этом, если заявитель придет в отдел МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину.

«Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придется подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину»‎, — пояснили в ведомстве.

В МВД напомнили, что загранпаспорт будет изготовлен в срок до 1 месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же, и до 3 месяцев, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, если нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.