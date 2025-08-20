Раскрыт самый дорогой для россиян турецкий курорт

Эксперты раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом для россиян городе Турции. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование агрегатора туров Onlinetours.

По данным источника, за три года цена отпуска на турецких курортах для российских путешественников увеличилась на 31 процент. Так, средний чек на путевку в 2023 году составлял 120,8 тысячи рублей, в 2024 — 147,5 тысячи, а в 2025 году вырос до 158,6 тысячи рублей.

Самым дорогим направлением в текущем году оказался регион Белек на южном побережье Средиземного моря, средняя цена тура составила 239 тысяч рублей. Несмотря на это, в течение трех лет спрос на отдых здесь вырос на 108 процентов.

Также в пятерку популярных муниципалитетов вошли Кемер и Аланья, поселки Бельдиби и Конаклы. Дешевле всех оказался отпуск в центре Аланьи — 102 тысяч рублей за 7–10 ночей для двоих.

Ранее туристка из России назвала топ-5 курортов для отдыха в Турции. По мнению автора публикации, самым бюджетным местом в формате «все включено» является город Аланья, который идеально подойдет для отдыха с детьми.