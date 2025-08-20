Туристы проиграли суд туроператору после опоздания на рейс в Египет

Суд Югры отказал семье из Югорска в иске к туроператору. Туристы купили тур в Египет, но опоздали на чартер и приобрели билеты на регулярный рейс. После отдыха авиакомпания не пустила югорчан на борт, и они снова вынуждены были лететь за свой счет. А по возвращении на родину подготовили иск.

© tourdom.ru

Как следует из материалов дела, семья из четырех человек приобрела у туроператора путевку в Египет стоимостью почти 250 тыс. руб. В пакет услуг входили проживание в отеле, чартерный перелет по маршруту Екатеринбург – Хургада – Екатеринбург, а также трансфер.

Поездка сразу пошла не по плану. В день вылета туристы опоздали на свой рейс. Чтобы не сорвать отдых, они за собственные средства приобрели билеты на регулярный перелет до Каира.

После отдыха на курорте семья отправилась в аэропорт Хургады, чтобы вылететь домой. Однако в посадке на чартер им отказали. Все дело в действующем правиле, принятом египетскими властями: пассажиры, прибывающие в страну чартерным рейсом, должны возвращаться тем же способом. В результате югорчанам вновь пришлось экстренно покупать билеты на регулярку до Екатеринбурга за 87 тыс. руб.

Вернувшись домой, семья обратилась к туроператору с требованием возместить возникшие затраты, а также выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. Но получила отказ.

Суд первой инстанции изучил обстоятельства инцидента и пришел к выводу, что «отказ в посадке на чартерный рейс был обусловлен опозданием туристов на вылет, а приобретение билетов на регулярный рейс до Каира, вопреки правилам выезда, свидетельствует о нарушении со стороны истцов».

Также выяснилось, что информация о правилах вылета из Египта была доступна в памятке. Туроператор, по мнению суда, свои обязательства по информированию клиентов выполнил. Срыв первого вылета и последующий выбор регулярного рейса без согласования с турфирмой – инициатива самих туристов, которая и привела к невозможности использования обратного чартера.

«Суд не нашел вины туроператора в произошедшем. Отказ в посадке был вызван объективными правилами страны пребывания, а не ненадлежащим исполнением договора со стороны компании», – отмечается в решении.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, и оно вступило в законную силу.