«Может отобрать телефон и разбить». Турист побывал в Африке и описал местных

Российский тревел-блогер побывал в Африке и описал местных жителей фразой «может отобрать телефон и разбить». Об этом он рассказал в видео на странице @anton.travelmaker в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, он хотел бы снимать больше контента из путешествия, однако в Африке это непросто. Если местные жители заметят, что попали в кадр, они подойдут и разобьют смартфон. Россиянин заметил, что туристы считают Индию самым непростым направлением для поездок, но настоящая «жесть» в африканских странах.

Ранее в России захотели упростить визовый режим с четырьмя африканскими странами: Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Соответствующие проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении.