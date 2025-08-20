Гигантские акулы у египетского побережья вызвали туристический ажиотаж

У побережья Хургады появились две китовые акулы, привлекшие внимание туристов и дайверов. Власти Египта рассматривают это событие как возможность для развития морского туризма.

У берегов египетского курорта Хургада произошло редчайшее явление — в акватории острова Гифтун появились две китовые акулы, самые крупные рыбы на планете. Помимо обычных мер предосторожности, местные власти и эксперты по дайвингу встретили это явление с энтузиазмом, назвав его мощным стимулом для развития морского туризма.

По словам специалистов, одновременное появление нескольких особей в Красном море — крайне редкое событие, свидетельствующее о благоприятной экологической обстановке. Туристы и дайверы уже активно делятся в соцсетях фотографиями и видео плавания рядом с гигантскими рыбами, длина которых может достигать 12 метров. Не взирая на их огромные размеры, они не представляют опасности для людей. Кормом для этих акул служат исключительно планктон и мелкая рыба, которых они поглощают фильтруя воду через специальные жаберные пластины.

Это событие стало лучшей рекламой для египетских курортов, особенно в контексте растущего спроса на экологический и приключенческий туризм.

Власти Египта планируют использовать интерес к китовым акулам для продвижения дайвинг-туров и развития ответственного туризма.