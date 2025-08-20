Россияне отправились на курорт КНДР «Вонсан-Кальма» и пожаловались на отсутствие там свободы. Трое туристов поделились своими впечатлениями с изданием Vladivosok1.

Группа из 47 россиян отправилась на курорт, который открылся на побережье Японского моря весной 2025 года, на поезде из Владивостока. Путешественники были разных возрастов, а поездка включала как пляжный отдых, так и посещение основных достопримечательностей для погружения в культуру и историю страны.

«Постоянно с нами, как слежка, никто не ходил. <…>Все было предельно тактично, стоит это отметить, но некоторой свободы не хватало русскому человеку», — такими словами описала свой опыт Наталья Костюкова из Московской области.

Наталья и ее мама Ирина отправились на курорт в первую очередь за морем. Они остановились в гостинице на первой линии. Номера имели свои особенности — непривычно жесткие кровати и отсутствие места для сушки вещей. Однако путешественницы отметили чистоту и порядок в отеле и прекрасное море.

«Такой воды, такого пляжа, такого дна — все безупречное, без единого сучка и задоринки — я давно уже не встречала. Замечательно», — вспоминает Ирина.

Тем временем Глеб Александров из Ленинградской области признался, что еда в поездке показалась ему вкусной и хорошо адаптированной под российского туриста.

«В магазинах, куда нас возили, в целом все есть, и цены очень приятные», — добавил он.

По словам отдыхающих, общение за время поездки было очень качественным, так как в стране отсутствовал интернет. Многие отдыхающие к концу путешествия стали друзьями.

Ранее россиянам рассказали о запрете на съемку некрасивых людей в Северной Корее. Кроме того, туристам не разрешали фотографировать трущобы и новостройки.