Туроператоры фиксируют рекордный спрос на раннее бронирование в Таиланд

Более 30% туров в Таиланд на зимний сезон 2025-2026 годов уже продано. Российские туристы активно бронируют отели на Пхукете и в Паттайе, включая даже период весенних школьных каникул.

Российские туристы активно бронируют туры в Таиланд на зимний сезон 2025-2026 годов. По данным ведущих туроператоров, уже продано более 30% путевок, причем спрос охватывает период с декабря по апрель включительно.

Глубина бронирования достигла исторических максимумов — многие приобретают туры на весенние школьные каникулы и даже на апрель 2026 года, что свидетельствует о полном восстановлении допандемийных объемов и новой культуре планирования путешествий.

Основными драйверами роста стали скидки до 45% при раннем бронировании, стабильный курс доллара и расширение географии чартерных рейсов. Наиболее востребованы направления Пхукет (45% продаж) и Паттайя (40%), однако растет интерес и к менее раскрученным локациям — Као Лаку, Краби, островам Самуи и Чанг.

Премиальные отельные сети типа Avani+, Anantara и Banyan Tree уже фиксируют стоп-сейлы на новогодний период, а некоторые категории номеров полностью распроданы до сентября.