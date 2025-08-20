Блогер рассказал о малоизвестном китайском направлении

Усталость от мегаполисов, тревожный ритм города, однотипные маршруты – все это заставляет искать нечто новое. Силин-Хото (городской уезд аймака Силин-Гол автономного района Внутренняя Монголия) – автономный регион Китая, находящийся недалеко от границы с Россией, предлагает уникальное сочетание природы, кочевой культуры и глубоко трогающего спокойствия. Блогер и руководить телеграм-канала о Китае visitchina.ru Константин Ягодин, который за последние годы посетил большую часть КНР, отправился туда и поделился опытом, который можно сравнить разве что с путешествием в иное измерение. «ФедералПресс» он рассказал о погружение в степь, высоком небе, традициях и людях.

© РИА "ФедералПресс"

Первый шаг: как добраться

Я всегда считал, что «непопсовые» направления – это самое интересное. Внутренняя Монголия давно маячила в моем списке желаний. Лететь до нее, если ты во Владивостоке, проще простого: до Пекина – чуть больше двух часов, и потом пересадка на короткий внутренний рейс до города Силин-Хото. Полет туда – всего около часа. Хочешь – погуляй по Пекину 2-3 дня, хочешь – сразу в степь.

И первое, что впечатлило – это поездка на лошади из аэропорта в отель. Такое со мной впервые. В аэропорту встречали с кумысом и народными песнями, потом забрали чемодан и посадили на лошадь, сказали, что едем в гостиницу.

Первое впечатление: пейзаж, которого не ждёшь

Что я увидел первым? Просторы. Нереальные. Бескрайние. Внутренняя Монголия – это луга и степи, как будто вытянутые по линейке, чуть холмистые, но без скал и бурной растительности. И все это покрыто нежной зеленью, ровной, мягкой, чистой. Время будто останавливается.

Небо – огромное,широкое, яркое. Я ловил себя на мысли: «Такого неба я не видел нигде». А облака... Облака там – живые, с характером.

Одна из самых заметных вещей – воздух. Он чистый. Прозрачный. Здесь нет смога, нет городских запахов. Только степь, ветер и запах свежескошенной травы. И это очень чувствуется. Дышишь – и внутри что-то расправляется. Особенно вечером: свет становится мягким, небо начинает играть всеми оттенками синего, а вокруг – только звуки природы.

Одним из самых магических мест стала Долина нефритового дракона. Через нее извивается река, похожая на огромную змею. Я стоял и смотрел, как она вьется по степи, и думал – вот где душа отдыхает. Это место действительно словно из легенды.

Жизнь в юртах и степной сервис

На просторах региона разбросаны туристические лагеря. Часто это юрты – от двух до десятка, а порой и целые деревни на время.

Условия – базовые, но чисто, уютно, и все, что нужно, под рукой. В лагере, который тебе понравился, ты можешь остаться на ночь, снять юрту, заказать национальный ужин в кафе или ресторанчике и поучаствовать в традиционных активностях.

Монголы не оставляют гостей без впечатлений. Прокатиться верхом? Пожалуйста – есть и лошади, и верблюды. Пострелять из лука – легко. Запустить воздушного змея, как в детстве? Почему бы и нет.

Все это не для галочки, а как часть живого быта.

Необычные традиции

Удивила традиция, которую я видел во многих лагерях: каждый вечер туристов собирают у костра. В центре – большая конструкция вроде варочного котла, куда бросают дрова. Всё собираются, водят хороводы, поют. А если ты с компанией – можно заказать настоящего барана. Привозят, готовят, приносят кумыс. Подача красивая, официанты в халатах, повар – тоже.

И традиция: первый надрез – за тобой.

Очень популярна аренда традиционных монгольских костюмов. Их можно взять в городе или даже в самом лагере. Многие лагеря делают из этого целую фотоиндустрию: тебе делают макияж, подбирают образ, иногда даже нанимают фотографа – такое я видел в крупных китайских городах. И ты уже не просто турист – ты часть этой культуры. Я сам не удержался и примерил наряд. Фото, конечно, получились отличные.

Все желающие могут примерить традиционные костюмы

Одним из самых неожиданных развлечений стали «летние» тюбинги. Обычные надувные санки, но вместо снега – специальные пластмассовые дорожки на склонах, укрытых травой. Сначала кажется странным, но, когда прокатился – не хотел уходить. Крутое ощущение скорости и свободы. А рядом – деревянные мостики и обзорные площадки. Отличные места для фото и для духа.

На следующее утро нас повезли на сплав. Река спокойная, течение ленивое, но всё сделано красиво: спасжилеты, каски, лодки на 2-4 человека. Можно расслабиться, поиграть, сфотографироваться. Даже была пара ребят из Судана – они гонялись друг за другом, как дети. Смех и солнце – лучшее утро.

Есть еще одна особенность – группы путешественников объединяются в автоколонны и едут по знаковым маршрутам, вроде трассы 99. Машины с флагами, наклейками, колонны мотоциклистов, девушки на трициклах – все это смотрится очень живо. Это не просто путешествие, это дух кочевой свободы.

Некоторые лагеря превращаются в настоящие театры. Мы побывали в одном, где на импровизированной сцене шло представление: монголы в национальных костюмах показывали сценки из быта. Все – без перевода, но атмосферно. И ты всё понимаешь без слов.

В одном из мест нас отвезли в долину, где паслось около 5 тысяч ангусов – тех самых мраморных быков. Представь себе: холмы, и на них – тысячи черных точек. Их не держат в стойлах, не кормят антибиотиками. Просто пасутся на свободе. Один фермер, одна компания. И каждая корова – словно золото на четырёх ногах.

Наадам: сердце монгольской культуры

Пик моей поездки – национальный фестиваль Наадам в Селинхоте, чье название с монгольского переводится как «игры» или «состязания», является одним из самых древних и почитаемых праздников в культуре кочевников Центральной Азии. Его полное название – «Эрийн гурван наадам» – означает «Три игры мужей».

Этот праздник, корни которого уходят во времена Чингисхана, посвящен воинской доблести, уникальной культуре кочевых народов и объединяющему духу, который связывает монгольские общины по всему миру, включая Внутреннюю Монголию в Китае. Здесь фестиваль, проходящий в июле-августе, приобретает особые черты. Помимо соревнований, здесь проходят ярмарки, концерты горлового пения (хоомей) и народные танцы. В отличие от Монголии, здесь заметно китайское культурное влияние, которое проявляется в официальных церемониях.

Это не просто праздник, а культурный код монголов. Арена на 50 тысяч человек, колонны танцоров, певцов, выступления, парад. Подъем флага под живое исполнение гимна, военные с шагом, от которого земля дрожит. Потом – конница. Более 2 тысяч всадников, даже пожарные и полиция на лошадях.