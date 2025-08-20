Куда поехать в отпуск осенью 2025 года

У жителей Тюменской области, Югры и Ямала есть масса возможностей для заграничного отдыха: в каждом регионе есть международные аэропорты либо можно отправиться в полет из Москвы. Рассмотрим наиболее привлекательные варианты путешествий осенью 2025-го. Рекомендации турагента – в подборке «ФедералПресс».

«Рекомендую обратить внимание на страны Азии. Подготовила для вас шпаргалку по самым популярным направлениям», – рассказывает в своем телеграм-канале турагент Вероника Осипенко.

Она рекомендовала три курорта в Азии, где отдых осенью будет комфортным.

Шри-Ланка

Температура воздуха на острове весь год +28, а воды +27, лишь сезон дождей меняет побережье по месяцам – с ноября по апрель комфортно на юго-западе, а с мая по октябрь – на северо-востоке. На Шри-Ланке богатая экскурсионная программа, здесь множество объектов наследия ЮНЕСКО, а также других интересных локаций. Идеально, для того чтобы совместить пляжный и активный отдых!

Средняя стоимость тура: около 300 тысяч рублей на двоих человек на неделю.

Вьетнам

Подойдет для семейного отдыха, молодежного или романтического. Здесь курорты на любой вкус – тихие и уединенные для релакса, городские курорты с отличной инфраструктурой и пляжами для активного времяпрепровождения, есть даже остров с огромным парком развлечений, от которого и дети, и взрослые будут в восторге!

Средняя стоимость тура: около 200 тысяч рублей на двоих человек на неделю.

Варианты путешествий для осени 2025-го

Хайнань

«Китайские Гавайи» – так еще называют этот остров! Здесь потрясающие пляжи и шикарная природа. Курорт можно рассматривать совершенно разным категориям туристов. Остров подойдет для спокойного пляжного отдыха семьям с детьми, парам, а также тем, кому хочется активностей. Хайнань богат на интересные локации и каждый найдет здесь для себя что-то интересное.

Средняя стоимость тура: около 250 тысяч рублей на двоих человек на неделю.

Таиланд

Таиланд является одним из любимых мест среди российских путешественников. Теплое солнце, белоснежные пляжи и экзотическая кухня делают отдых там незабываемым. Это идеальное направление для любителей моря и тепла даже в холодное время года.

Средняя стоимость тура: около 150 тысяч рублей на двоих человек на неделю.

Объединенные Арабские Эмираты

«Эмираты осенью – отличный вариант, чтобы выдохнуть после первой четверти, запастись силами и напитаться витамином Д на предстоящую зиму. Погода в этот период прекрасная – без изнуряющей жары и с теплейшим морем. Можно круто совместить пляжный отдых и активные прогулки по паркам развлечений и достопримечательностям!» – рассказала Вероника Осипенко.

Стоимость тура: примерно 300 тысяч рублей на пару человек на семь дней.

Средиземноморье

Испания, Греция и Турция также привлекают внимание многих россиян. Эти страны известны своей теплой погодой и богатым культурным наследием.

Цена тура: приблизительно 100 тысяч рублей на двоих взрослых на недельный отдых.

Россия – Алтай, Байкал

Тем, кто предпочитает внутренний туризм, рекомендуем обратить внимание на природные достопримечательности Сибири. Алтай и озеро Байкал идеально подходят для активных прогулок и экотуризма.

Примерная стоимость поездки: от 50 тысяч рублей на двоих человек на неделю.

Ранее «ФедералПресс» писал, что тюменцы чаще всего ездят на отдых в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд.