У Абхазии снова проблемы из-за высоких цен и низкого сервиса

К 2025 году российские туристы все чаще выражают свое разочарование в связи с увеличением стоимости отдыха в Абхазии, отмечая, что рост цен совершенно не соответствует фактическому уровню предоставляемых услуг.

© runews24.ru

Существенный скачок цен уже привел к уменьшению интереса россиян к посещению этого региона. Отдыхающие утверждают, что баланс между ценой и качеством стал настолько неадекватным, что многие предпочитают отказаться от поездки.

Основная жалоба, озвучиваемая в отзывах на туристических сайтах, связана с отсутствием улучшений в инфраструктуре и качестве обслуживания.

"Сотрудники не проходят обучение, отели не обновляются, а цены при этом намерены повышать", — отмечают опытные путешественники.

Кроме того, туристы, недавно побывавшие в Абхазии, сообщают о невежливом обращении со стороны местного населения, несоблюдении санитарных норм и проблемах с безопасностью. В интернете активно распространяются рассказы о негативном опыте проживания в отелях, и уровень сервиса сравнивается с соседними регионами, причем сравнение оказывается не в пользу Абхазии.

По мнению путешественников, от республики ожидают не увеличения цен, а улучшения уровня комфорта, уважительного отношения и развития сферы обслуживания.

Ранее мы писали, что россияне стали реже отдыхать в Турции из-за роста цен на отели. Также Европа вводит жесткие ограничения для борьбы с массовым туризмом.