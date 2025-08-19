В Индии туристы застряли в ночном парке с опасными хищниками

Туристы застряли в темноте без связи в национальном парке Рантамбор в Индии с опасными хищниками после поломки машины и попали на видео. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The Indian Express.

На размещенных в сети кадрах видно людей, сидящих на земле с фонариками, а также слышно плачущего ребенка.

Уточняется, что в Рантамборе обитают 60 тигров, а также леопарды, медведи и крокодилы. Путешественники, среди которых были дети, поехали на сафари, однако их машина сломалась. Гид заявил, что отправляется за другим автомобилем, и исчез.

Кроме того, когда люди лишились транспорта, в парке начало темнеть. В итоге туристы остались без света и связи и провели в опасной близости от диких животных полтора часа, пока за ними не приехала группа спасателей.

Ранее в Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда, который утащил ее в кусты. Происходящее заметил проснувшийся отец ребенка.