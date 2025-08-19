В Турции призвали отели не делать слишком большие скидки

В Турции зафиксирован шквал жалоб туристов на местные отели, дающие слишком большие скидки в высокий сезон. Гости, купившие туры по раннему бронированию, отмечают, что зачастую предложение last minute более выгодно, чем оформление поездки заранее, пишут местные СМИ.

Основная претензия потребителей заключается в том, что надежность акции раннего бронирования теперь ставится под сомнение. Эта проблема в туристической отрасли оборачивается серьезным разочарованием для тех, кто планирует свой отпуск за несколько месяцев.

Главный советник Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Хамит Кук подчеркнул, что цена за номер в высокий сезон ни при каких обстоятельствах не должна быть ниже акционного предложения. При этом он отметил, что некоторые отели действительно «прибегают к неправильным методам» ради привлечения туриста и зачастую по таким гостиницам отдыхающие судят о всей отрасли.

«Есть объекты, которые изначально выходят на рынок с завышенными ценами, а когда дела идут плохо, они делают стоимость ниже той, которая предлагалась в период раннего бронирования. Однако так делать нельзя. Удовлетворенность клиентов – главный приоритет в туризме», – добавил представитель TÜRSAB.

Впрочем, Хамит Кук попытался объяснить политику таких гостиниц, осветив текущую ситуацию в туристическом секторе. По его словам, цены на турпакеты значительно выросли, в то время как покупательная способность клиентов снизилась. Отельеры не увидели тот спрос, на который рассчитывали.