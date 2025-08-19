Правительство Иордании утвердило взаимную отмену виз с Россией

Правительство Иордании утвердило соглашение с Россией о взаимной отмене визовых требований, сообщает государственное агентство Petra. Сейчас виза стоит около 5 тыс. рублей и делается в аэропорту.

Россия подобное соглашение утвердила еще в мае, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, одобряющее проект соглашения между правительствами России и Иордании о взаимной отмене виз.

Согласно документу туристы обеих стран смогут находиться в стране без визы до 30 дней за один визит, при этом суммарное пребывание не должно превышать 90 дней в год. Сейчас россияне могут получить визу для въезда в Иорданию на срок до месяца прямо в аэропорту.

"С учетом того, что освобождение от визы снимает расход в размере 60 долларов с человека, Иордания станет по цене чуть более привлекательной. При этом сам факт отмены этого сбора существенно на поток не повлияет, так как визу наши граждане получали по факту прибытия в страну. Что массовыми туристами воспринимается как безвизовая страна", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Туроператоры организовывают разные программы, в частности туры только по Иордании или с посещением соседних Израиля, Египта и Сирии.

Россияне смогут находиться в Иордании месяц без визы, но не больше 90 дней в году. Стоимость недельного тура в Акабу, главный курорт страны на Красном море, начинается от 180 тысяч рублей

"Можно чередовать прогулки по арабским дворцам и римским улочкам, прекрасно сохранившимся в Джераше, с осмотром заповедников. Или ездить верхом на верблюдах или на квадроциклах по пустынным дюнам, осматривать мозаики храмов или замки крестоносцев, кататься на лошадях по горным ущельям Петры и наблюдать за подводным миром в коралловых рифах Красного моря", - отмечают в Anex tour.

Туроператор сообщает, что в Иордании популярен медицинский туризм. В стране около ста медицинских центров, в распоряжении которых арсенал лечебных грязей, воды, а воздух насыщен испарениями Мертвого моря. Также многие сюда приезжают из религиозных соображений.

"Река Иордан - знаковое место для представителей разных религий. Это библейское место, куда старается попасть каждый верующий, чтобы обрести духовный опыт, окунувшись в священные воды реки, где принял крещение Иисус Христос", - отметили в компании.

По данным туроператора "Интурист", стоимость туров в Акабу, главный курорт Иордании на Красном море, начинаются от 180 тыс. рублей за семь ночей на двоих с проживанием в отеле три звезды. За отель четыре звезды за этот же период придется заплатить от 194 тыс. рублей. За пять звезд - 218 тыс. рублей. Морские прогулки здесь можно комбинировать с экскурсионными походами к каменной крепости, раскопкам Телль-аль-Халифа.

Семь дней в столице Иордании Аммане обойдутся от 160 тыс. рублей за проживание в гостинице три звезды, от 173 тыс. рублей за номер в гостинице 4 звезды и от 214 тыс. рублей за проживание в пятизвездочном отеле.

Ранее в минэкономразвития сообщили, что в этом году Россия намерена отменить визы с Бахрейном и Мьянмой.