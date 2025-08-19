Туристам на Маврикии придется платить туристический сбор

С 1 октября туристы на Маврикии будут платить туристический сбор – 3 евро с человека в сутки. Об этом сообщается в рассылке принимающей компании Emotius DMC Mauritius.

© tourdom.ru

Платеж предусмотрен для всех гостей от 12 лет и старше, проживающих в отелях, на виллах или в апартаментах. Как уточняется, собранные средства планируется использовать для улучшения туристической инфраструктуры, а также на поддержку экологических проектов.

Маврикий далеко не бюджетное туристическое направление, отдых на этом острове в Индийском океане выбирает обеспеченная путешествующая публика. Новый сбор лишь символически увеличит и без того высокую стоимость туров и не окажет никакого влияния на спрос.

Основным неудобством для поездок на Маврикий по-прежнему остается отсутствие прямого авиасообщения между нашими странами. Зимой-2023/2024 из Москвы летали рейсы «Аэрофлота», однако программу пришлось свернуть из-за возникших сложностей с заправкой самолетов в аэропорту Маврикия. Как рассказал 19 августа наш источник в нацперевозчике, возобновление перелетов на маршруте пока не планируется.

Сейчас туристам предлагается отправляться на остров иностранными авиакомпаниями с пересадками в ОАЭ или Турции. Стоимость перелета в одну сторону – от 60 тыс. руб.