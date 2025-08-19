Турагент предложил слетать на несуществующий концерт Адель в Анталье

Туристов озадачило предложение слетать на концерт всемирно известной певицы Адель в Турцию. Один из турагентов разместил на своем сайте объявление о продаже билетов и туров на шоу, которое якобы должно состояться 12 октября в Анталье.

Однако в сентябре прошлого года британская артистка заявила, что после завершения мирового турне поставит творческую карьеру на длительную паузу, и с конца ноября 2024 года на сцене не появлялась. О том, что она собирается возобновить концертную деятельность, не сообщалось. Озадаченные поклонники обратились к своим турагентам – вопрос обсуждали в телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Курилка 2.0».

Мы проверили: никаких мероприятий с участием популярной британской певицы на турецком курорте в октябре не запланировано. В контактном центре туроператора, на которого ссылались предлагающие путешествие, подтвердили: ни отдельно билетов, ни концертных туров на выступления Адель в продаже нет.

Тогда мы обратились к турагенту, на сайте которого была размещена реклама, и получили ответ:

«Статья вышла с ошибками, скоро ее удалим. По нашим данным, у Адель не будет концерта 12 октября в Анталье».

И действительно, к моменту публикации смутившая туристов реклама пропала.