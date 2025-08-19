Получить испанскую визу через агентство стало проблематичным

Визовый центр Испании ограничил количество паспортов, которые специалисты ежедневно готовы принимать в офисах. Больше всего пока что проблему прочувствовали посредники, что заносили паспорта клиентов без записи.

«Теперь записаться и подать документы через агентскую очередь практически невозможно. Если у вас запланирована поездка в Испанию, есть два варианта – отложить поездку или получать визу в Европу через другую шенгенскую страну», – говорят в одном из агентств.

Другие в то же время продолжают публиковать объявления о готовности оформить документы для всех желающих. Возможно, при сокращении до 15 паспортов в день на всех кто-то из посредников сумел сохранить свои квоты, а вот других поразило тотальное секвестирование.

На самом деле никто не отменял третий способ – хотя он более долгий и сложный. Ждать новых слотов на сентябрь, которых пока что нет в системе онлайн-записи, но они скоро появятся. А затем пытаться занять эти места самостоятельно и идти в визовый центр своими собственными ногами.

Количество слотов для такой подачи тоже ограничили – по неофициальной информации, до 30 в день на офис. Но в связи с этим в чатах, посвященных самостоятельному оформлению шенгенов, нет никакой паники. Все просто ждут:

«Слоты на сентябрь будут раздавать на следующей неделе. Как это начнет происходить, обязательно оповестим».

Ближайшая раздача должна дать ответ, почувствуют ли сложности те посредники, что не заносили паспорта, как вышеназванные агентства, а при помощи специальных программ-ботов бронировали слоты и далее их перепродавали. Последние нововведения, связанные с верификацией по видео, вкупе с общей нестабильностью работы сайта ВЦ создают им определенные сложности.