NY Post: погружение к "Титанику" обойдется неизвестному миллиардеру в $10 млн

Миллиардер, пожелавший остаться анонимным, заплатит $10 млн за первое погружение к обломкам лайнера "Титаник" после катастрофы OceanGate, унесшей жизни пяти человек два года назад. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

"Через пару недель кто-то отправится на дно к "Титанику". Могу сказать, что это миллиардер. Поездка туда обойдется в $10 млн. Вы наверняка знаете его имя", - заявил газете источник.

18 июня 2023 года батискаф "Титан", принадлежащий американской компании OceanGate, потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Все находившиеся на борту пять человек, включая двоих членов экипажа, погибли.