Сколько российских туристов покупают страховку для путешествий внутри страны

В этом году 51% россиян, путешествующих по внутренним направлениям, оформил страховой полис на поездку. Также оформил страховку каждый второй россиянин, путешествующий за рубеж.

Порядка 48% путешествующих за границу туристов всегда приобретают страховку, а 15% делают это, если полис обязателен, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Банки.ру».

В среднем россияне готовы заплатить за международную страховку около 3 тыс. рублей, за страховку внутри страны — 1 тыс. рублей.

Большинство (61%) по-прежнему выбирают исключительно медицинскую страховку, а 24% отдают предпочтение расширенным полисам. При этом, как показало исследование, со страховыми случаями во время поездки сталкивается каждый пятый застрахованный путешественник.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что если турист покупает авиабилет самостоятельно, а не в пакете с туром, то в случае переноса или отмены рейса туроператор никакой ответственности не несёт.